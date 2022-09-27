Haberler Gündem

Tekel bayisine molotoflu saldırı 

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, kapalı olan tekel bayisine molotoflu saldırı düzenlendi. İş yerinde küçük çapta yangın çıkarken, polis şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün 23.00 sıralarında Karşıyaka Anadolu Caddesi numada 685’te E.İ.’ye ait bir tekel bayisine meydana geldi. Tekel bayisinin kapalı olduğu sırada iddiaya göre iş yerine gelen 4 kişi, camı kırarak içeriye molotof kokteyli attı. Şüpheliler bölgeden uzaklaşırken, iş yerinde yangın çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. çevrede araştırma yapan polis ekipleri ise şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin iş yeri sahibi E.İ. ile aralarında geçmişe dayanan husumet bulunduğu öne sürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması devam ederken, tekel bayisine atılan cam şişe ise delil torbasına konularak incelemek üzere götürüldü. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Kayseri’de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Kayseri’de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar!

Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar!

CHP’li Akın: Kendileri örnek olmayanlar vatandaşa hiçbir şey veremez

CHP’li Akın: Kendileri örnek olmayanlar vatandaşa hiçbir şey veremez

Tekel bayisine molotoflu saldırı 
Gündem