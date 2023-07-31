Tekel bayisindeki saldırıyla ilgili yeni gelişme
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Tekel bayisindeki saldırıyla ilgili yeni gelişme

Esenyurt”ta iki kişinin öldüğü tekel bayisindeki saldırıya ilişkin yapılan çalışmalarda bir kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, şüphelilerden S.Ö.’nün de yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Esenyurt’ta iki kişinin öldüğü tekel bayisine yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak yakalanan ve adliyeye sevk edilen Murat Özer hakkında ek gözaltı kararı verilerek Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gönderilmişti. Polis, A.Ö., T.Ö. ve S.Ö.’nün yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, bu kişilerden S.Ö.’nün yakalandı.

Konu ile ilgili açıklamayapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Öden sonra S.Ö.de yakalandı.Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam  ediyor” dedi.

(DHA)

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Tekel bayisindeki saldırıyla ilgili yeni gelişme
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