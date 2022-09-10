Galatasaray yönetimi özellikle transferin son saatlerinde resmen baş döndürdü. Kadro kalitesini arttırarak ligimizin üstünde bir oyuncu grubunu Okan Buruk’a teslim ettiler. Ülke futbolunun gerçeklerinin de etkisiyle zor olan strateji tercih edildi ve kadro da ilk 11’de yer alacak oyuncular kamp dönemi yerine transferin son günü getirilebildi. Gerek ülke futbolunun durumu, gerek mali gerçekler, gerekse Galatasaray’ın bu sene Avrupa Kupaları’nda yer almıyor olması bu zorlu yolun tercih edilmesine sebep oldu. Heyecanlı ve riskli transfer operasyonundan dolayı Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk karşılıklı olarak birbirlerine teşekkür etmeliler. Okan Hoca istediği takviyelerin bütün şartlar zorlanarak yapılmasından dolayı teşekkür etmeli, yönetimde hazırlık kampı sonrası transfer riskini aldığı için Okan Buruk’a teşekkürlerini sunmalı. Başkan Dursun Özbek, Erden Timur başta olmak üzere bütün yönetim kurulu için aslında kolayı bitti şimdi daha zoru başlıyor. Transferleri yapmak değil onların oryantasyon sürecini en kısa sürede atlamaları ve faydalanma sürecinin en hızlı şekilde başlaması için başkan ve yöneticilere gerçekten büyük iş düşüyor. Galatasaray için en tehlikeli bakış açısı ve tavır, “Transferler yapıldı Okan Buruk hemen uçan, kaçan bir oyun ortaya çıkarmalı” görüşü olacaktır. Galatasaray resmen 48 saatte sıfırdan takım kurdu. Bu sert geçiş teknik direktörleri zorlar. Bu sebepten dolayı teknik heyete biraz zaman tanınmalı. Galatasaray için tam anlamıyla tek yürek, tek bilek olma zamanı. Camia seçtiği, yetki verdiği başkan ve yönetimin yaptığı kadro mühendisliğine destek olmalı. Büyük risk alındı bu yolun sonu ya yeni bir kahramanlık hikâyesi ortaya çıkarır ya da maddi, manevi kaosa döner. Bu defa tarihi; camia, taraftar, yönetim ve teknik heyet hep beraber yazmak zorunda.