Tek umudu vardı ona da havlu attı

Beşiktaş, muhtemelen tek kazanma ihtimali olan kupaya, Ankaragücü’ne penaltılarla elenerek veda etti. Sergen Yalçın döneminde üç kupayı getiren penaltılar Şenol Güneş’e gülmedi. İlk yarıda Ankaragücü’nün ‘öylesine’ baskısına karşı bile çok zorlanan bir Beşiktaş vardı. Saiss’in ön libero olarak değerlendirilmesi son yıllarda gördüğüm en anlamsız işlerden. Şenol hoca, yönetime ‘transfer istiyorum’ mesajını böyle veriyor belli ki. Faslının stopere geçmesi, işleri biraz düzeltti. Buna karşın Beşiktaş’ın eşitlik golü organize atakla değil yine şans yardımıyla geldi. Buna karşın Cenk yine doğru yerdeydi…

Atakan Çankaya, lig maçında da garip işlerin içindeydi. Kime şirin gözükmek istediği belli değil ama futbol adına iyi bir şey yapmıyor orası kesin. Muleka’yı ihraç ettirmek ona maçı kazandırabilir, karşılığında saygınlık kaybettirecekse bunun anlamı yok. İyi bir futbolcu ve futbol içinde kalmalı.

Muleka’nın kırmızı kartının sarıya dönmesi doğruydu. Ligde N’Koudou’ya çıkmayan kırmızının diyetini ödeyecekti az daha. Asıl yanlış olan, üzerine oynanan sarı kartlı bir futbolcuyu sahada tutmaktı, onu da Şenol Güneş yaptı. Muleka’nın 81. dakikada kaçırdığı pozisyonun özrü zor.