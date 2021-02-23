Tek suçlu hoca değil

Fenerbahçe, liderin sadece 3 puan gerisinde. Ligin bitmesine daha 15 maç var ama şampiyonluğa olan inanç yerini umutsuzluğa bırakmak üzere. Ligin bitmesine bu kadar uzun bir süreç varken ve liderle arasındaki puan farkı sadece 3’ken bu kadar umutsuz olmak ne derece doğru?

Erol Bulut şu anda hedef tahtasında. Takımın oynadığı futbol sezon başından beri tat vermiyor. Fenerbahçe’nin çok iyi oynayıp kazandığı kaç maçı sayabilirsiniz? Ya da puan kaybettiği maçlarda “Bu da kaçar mı?” dediğiniz pozisyon sayısı nedir? Birçok maçta kaleci Altay takımın en iyisi olmuşsa sistemde sıkıntı var demektir. Alınan galibiyetler kötü futbolu gölgelemişti sadece. Fenerbahçe sezon başından beri iyi oynamıyor. Rakiplere karşı çözüm üretemiyor. Yapılan oyuncu değişiklikleri bile belli bir ezberi takip ediyor neredeyse. Şu anki tablonun baş sorumlusu Erol Bulut’tur ancak tek sorumlu kendisi değildir.

Futbolcularda inanılmaz bir form düşüklüğü var. Eski hallerini mumla aratıyorlar. Futbolcular toparlanmadan başarı gelmez. Burada devreye girmesi gereken kişi Emre Belözoğlu’dur. Sportif direktörün tek görevi transfer yapmak değildir. Gerektiğinde masaya yumruğunu da vurmalıdır. Görünen o ki, transferde şov yapan Emre Belözoğlu, Samandıra’da aile atmosferinin oluşturulması konusunda çok da başarılı olamadı.

Fenerbahçe 6 sezondur şampiyon olamıyor. Yönetim ekonomik anlamda büyük fedakarlıklar yaptı. Ancak gerçek yöneticilik, doğru zamanda doğru kararı alabilmektir. Ya Erol Bulut’a tam destek verilip genç hoca etrafında camianın kenetlenmesi sağlanmalı ya da yol yakınken gerekeni yapmalıdır.