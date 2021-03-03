Tek kazanç 3 puan

İlk yarının sonuna eklenen iki dakikalık kayıp zamanı gösteren tabelayı görünce kaç kişi içinden ‘Aslında kayıp olan 45 dakika’ diye geçirdi? Böyle olacağını kadro açıklandığında kaç kişi tahmin etti?

Josef-Atiba ikilisine bir de Necip eklenince Beşiktaş’ın rakip kaleye gidemeyeceği düdük çalmadan belliydi. Yaratıcı pas atma ihtimali düşük oyuncuların seçilmesi siyah-beyazlıların hızını kesti. Sergen Yalçın kabul etmiyor ama Beşiktaş orta sahasındaki üreticilik seviyesinin düşmesinde birinci sebep kendisi. Topu hücuma hızlı taşıyamayınca bireysel yeteneklere kalıyor Beşiktaş’ın işi. Yetenek seviyesi düşünce de yüzde 72’lik topla oynama skora yansımıyor. İkinci yarıda Mensah’ın topu biraz daha rakip alanda tutması, takımının kalitesini göstermesini sağladı. Galibiyet önemliydi ama futbol tatmin etmedi.