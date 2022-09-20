Tefecilik ve yağma operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Haberler Gündem

Tefecilik ve yağma operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Samsun’da düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik, yağma, uyuşturucu madde ticareti suçları başta olmak üzere birçok suç faaliyeti tespit edilen suç örgütüne yönelik 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi, Bafra ve Yakakent ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. İki zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Muş’ta 17 yıldır aranan cinayet zanlısı Ağrı’da yakalandı

Muş’ta 17 yıldır aranan cinayet zanlısı Ağrı’da yakalandı

Kayseri’de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Kayseri’de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar!

Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar!

Tefecilik ve yağma operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Gündem