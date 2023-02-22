TED Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor

TED Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre TED Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Başvurular, istenen belgeler ile birlikte; TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta aracılığı ile yapılacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Eksik belge ile veya e-posta aracılığı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kadrolar ile ilgili ilana http://www.tedu.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Duyurulur.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…