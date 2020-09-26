Tecrübe en büyük transfer

Yıllardır kötü yönetilen kulüpler için pandemi son­rası deniz tam anlamıyla bitti. Başkan ve yönetimlerin ortaya koyacakları vizyon özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş adına kurtuluş yolunu belirleyecek. Ahmet Nur Çebi ve ekibinin Beşiktaş için ortaya koyduğu mali program ve transfer planlamasının sınıfta kaldığını açıkça söyleyebiliriz. Fikret Orman döneminin, büt­çe planlaması açısından kötü yönetilmiş olması, mevcut yönetimin Beşiktaş kalitesinin altında attığı adımları haklı çıkarmaz. Yönetim ve kulübe aynı anda tecrübesiz olunca Rio Ave gibi alt sınıf bir takıma elenmek kaçınılmaz oluyor. Sergen Yalçın henüz sıradan adamlarla büyük işler yapacak seviyede değil. Ama gelecekte bunu başaracak kalitede oldu­ğundan şüphem yok.

Fenerbahçe’ye bakarsak bana göre kadro mühendisliği ve sistem konusunda uzman, tecrübeli bir teknik adam yeri­ne kariyerinin hemen başında olan Erol Bulut ile kökten bir değişim hamlesi yapmak bü­yük bir risk. Örneğin Löw gibi bir teknik adamın yanına Erol Bulut konmuş olsaydı değişim süreci daha kolay atlatılabilirdi. Kriz dönemlerinde öncelik tecrübedir. Bu gerçeği Fatih Terim bizzat yaşatıyor. Beşik­taş ve Fenerbahçe’de olduğu gibi iyi niyetli olup kulüp yönetme tecrübesi üst düzey olmayan yönetici grubunun bir benzeri Galatasaray’da var. Ama işte orada Fatih Terim farkı ortaya çıktı. Fatih Terim resmen kulüp idaresi açısından eksik olan yönetimin açıklarını tecrübesiyle kapatıp Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları­na rahat bir nefes aldırdı.