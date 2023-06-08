TDP’den CHP ile birleşme kararı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Bugün itibarıyla ayrıştıran değil bütünleştiren adımı atıyoruz; Türkiye Değişim Partimiz ile Cumhuriyet Halk Partimizin birleşme çalışmaları bugün itibariyle başlamıştır. Parti Meclisimiz, MYK’mız bugün yaptığı toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘TDP ile CHP’yi birleştirelim’ önerisi görüşülmüş, karara bağlanmış, arkadaşlarımızın büyük bir bölümünün oy birliği ile ‘CHP ile birleşelim’ anlayışı çok önemli ölçüler içerisinde yer bulmuş, bugün itibariyle bu adımlar atılmıştır. Bir kez daha TDP ve CHP el ele, kol kola demokrasi, özgürlükler yolunda, demokratik parlamenter sisteme geçiş konusunda tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü parlamento, bağımsız yargı yolunda emin adımlarla çalışarak önümüzde yapılacak yerel seçimlerde büyük bir başarıya imza atacağız. Bu başarının mimarı da Kemal Kılıçdaroğlu’dur” dedi.

TDP Genel Başkanı ve CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, Parti Meclisi’nin CHP ile birleşme kararına ilişkin açıklama yaptı. Sarıgül, bugün Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“MAKAM, MEVKİ, ŞAN, ŞÖHRET PEŞİNDE KOŞMADIK. NOKTA KADAR MENFAAT İÇİN VİRGÜL KADAR HİÇBİR ZAMAN EĞİLMEDİK”

“İnsanın hayatında dönüm noktaları vardır bu da bizim dönüm noktalarımızdan bir tanesi. Nerede olursam olayım siyaset vefadır, mertliktir, omurgası olmaktır, omurgası olanlar, koltuğun peşinde değil de inançlarının ve ilkelerini peşinde koşanlar her zaman kazanır. Bazen hayat sizi virajda bir dönüm noktasına doğru gönderir. Olaylar ve gelişmeler partileri bir noktaya getirir, verdikleri kararlarla da o partiler tarihe geçerler. Partimizi kurduk, teşkilatlarımız tamamladık, kongrelerimizi yaptık hem oy pusulasında hem de Türkiye siyasetinde Türkiye Değişim Partisi’ne yer açtık. Söylenmeyenleri biz söyledik, çözüm önerilerini ortaya koyduk. Makam, mevki, şan, şöhret peşinde koşmadık. Nokta kadar menfaat için virgül kadar hiçbir zaman eğilmedik. Hiçbir yerde başımız önümüze asla eğilmedi, hem dik yürüdük, dik yürümeye devam edeceğiz.

“BU SEÇİMLER SON DERECE ÖNEMLİYDİ, AYRILIKLARI BİR KENARA BIRAKMAMIZ, SİYASİ HEVES VE İHTİRASLARDAN SIYRILMAMIZ LAZIMDI”

Arkamızda büyük medya grupları, güç odakları yoktu, aşiretler, tarikatlar, para babaları, hazine yardımı yoktu. Kimse bize rüzgar vermedi biz rüzgarımızı kendimiz estirdik. Aşırı kutuplaşmanın olduğu, at izinin it izine karıştığı bir dönemde kendi gücümüzle onurla ve gururla ayakta kaldık. Koltuk için saf, ağız değiştirmedik, ilkelerimizden prensiplerimizden vazgeçmedik. Kurulduğumuz günden bu yana demokratik parlamenter sistemi savunduk. 14 Mayıs’ta seçim yapılacak kararı alındı, 7 Nisan’da parti meclisimizi topladık ve aynen şunu söyledik; ‘Kılıçdaroğlu, devleti rayına oturtur, Türkiye’nin yüzde 100’ünü kucaklar’ dedik. Cumhurbaşkanı seçiminde Kılıçdaroğlu’na destek vereceğimizi şartsız, koşulsuz, amasız ve niçinsiz burada onurla ve gururla ilan ettik. Bu seçimler son derece önemliydi, ayrılıkları bir kenara bırakmamız, siyasi heves ve ihtiraslardan sıyrılmamız lazımdı.

“SEÇİMLER ÖNCESİNDE VE SEÇİMLER SIRASINDA MUHALEFETİ VE ADAYLARI DİZAYN ETTİLER. HEDEFLERİNDE CHP VE KILIÇDAROĞLU VAR”

Tamamen bir sürpriz oldu, hiçbir talebimiz olmadığı halde pazar günü saat 15:00’te Yüksek Seçim Kurulu’na listelerin verilmesinden bir saat önce bana bir telefon geldi ve dediler ki ‘Erzincan’da sizden görev bekliyoruz.’ Benim için muhteşem bir sürpriz oldu. Tam 32 günüm vardı, canla başla çalıştık can Erzincan’da başarıya ulaştık. Seçimler yapıldı bitti seçmen kararını verdi. Seçmenin verdiği kararın başımızın üstünde yeri var ancak şu da gerçek ki bu seçimler eşit bir ortamda yapılmadı. Bir oy daha fazla almak için her yok mübah sayıldı. Bu kadar baskıya rağmen yapılan seçimler gösterdi ki ülkemizde bu yönetime karşı kuvvetli bir direnç var. Şimdi Türkiye’nin önünde yeni bir dönem var, seçimler öncesinde ve seçimler sırasında muhalefeti ve adayları dizayn ettiler. Şimdi bu yönetime karşı olanların direncini bozmak istiyorlar, hedeflerinde CHP ve Kılıçdaroğlu var. Bu yönetim sistemine karşı olanları bir arada tutan Kılıçdaroğlu’dur. Biz yine önemli bir karar vereceğiz. Ya bu sistemden yana olacağız ya da bu sisteme karşı çıkmaya, Kılıçdaroğlu’nun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu sistemin devam etmesi halinde devletimiz bir parti devleti haline gelecek, Meclis de göstermelik olacak. Kimse Türkiye’den büyük değildir, Türkiye de bu başkanlık sistemine mahkum değildir.

“TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİMİZ İLE CUMHURİYET HALK PARTİMİZİN BİRLEŞME ÇALIŞMALARI BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLAMIŞTIR”

Hak, hukuk ve adalet için yapılmayan siyaset entrikalardan ibarettir. TDP, entrikaların içinde olmaz, hakkın, hukukun, doğrunun yanında olmaya devam edeceğiz. Kolay olanı değil doğru olanı seçmeliyiz; kolay olan başkalarını suçlamaktır, doğru olansa elimizi taşının altına koymaktır. TDP bugün elini taşın altına koymuştur ve Kılıçdaroğlu’nun yanında olmaya, dik durmaya devam edecektir. TDP olarak tarihi bir karar vereceğiz, verdiğimiz kararla tarihin doğru tarafında yer alacağız. Meclisimizi, demokrasimizi göstermelik olmaktan hep birlikte çıkaracağız. Türkiye’yi korkulardan ve korkutanlardan yüzde 100 kurtaracağız. Bugün itibariyle ayrıştıran değil bütünleştiren adımı atıyoruz; Türkiye Değişim Partimiz ile Cumhuriyet Halk Partimizin birleşme çalışmaları bugün itibarıyla başlamıştır. Parti Meclisimiz, MYK’mız bugün yaptığı toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘TDP ile CHP’yi birleştirelim’ önerisi görüşülmüş, karara bağlanmış, arkadaşlarımızın büyük bir bölümünün oy birliği ile CHP ile birleşelim anlayışı çok önemli ölçüler içerisinde yer bulmuş, bugün itibariyle bu adımlar atılmıştır. Bir kez daha TDP ve CHP el ele, kol kola demokrasi, özgürlükler yolunda, demokratik parlamenter sisteme geçiş konusunda tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü parlamento, bağımsız yargı yolunda emin adımlarla çalışarak önümüzde yapılacak yerel seçimlerde büyük bir başarıya imza atacağız. Bu başarının mimarı da Kemal Kılıçdaroğlu’dur.” (ANKA)