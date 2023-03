TDP Genel Başkanı Sarıgül: HDP Türkiye partisi olmalı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Her siyasi parti kendi görüş ve düşüncelerine göre planlamasını yapıyor. Bir siyasi partinin aday çıkarıp çıkarmaması kendi takdiridir. HDP’nin Türkiye partisi olmasını son derece arzu edenlerden birisiyim. HDP’nin Türkiye partisi olması ve terör ile arasına duvar koyduğunu mutlaka açıklaması lazım” dedi.

Van’a gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin il başkanlığında açıklamalarda bulundu. Sarıgül, deprem felaketi, pahalılık ve geçim sıkıntısı nedeniyle ramazan ayını içleri buruk karşıladıklarını söyledi. Bu yıl ramazan sofralarının geçen yıla göre yüzde 100 fiyat artışıyla kurulacağını belirten Sarıgül, “Dar gelirli vatandaşlarımızın hayat pahalılığına karşı korunması için asgari ücretin, emekli ve memur maaşlarının artırılması şarttır. Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin asgari ücret düzeyine çıkarılması lazım. Dün akşam yapılan iyileştirmeyi son derece olumlu buluyoruz” dedi.

Deprem felaketinin ağır etkilerinin hala devam ettiğini belirten Sarıgül, vatandaşların yardımlarını sürdürmesi gerektiğini ifade ederek, “Deprem bölgesine liyakatli işini bilen yöneticiler göndermek lazım. Türkiye Değişim Partisi olarak derhal Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı’nın kurulmasını şart olarak görüyoruz” diye konuştu.

‘ÇARŞI PAZAR TEKRAR TEKRAR KARIŞACAK’

Türkiye’nin seçim ortamına girdiğini belirten Sarıgül, her gün yeni bir açıklamanın, her gün yeni bir krizin yaşandığını söyledi. Sarıgül, “Ben her zaman şunu söylüyorum. Seçim takvimi son gün ve son saate kadar her şey değişebilir. Partiler 6 Nisan saat 18.00’a kadar girdikleri ittifaklardan vazgeçebilirler. 8 Nisan’da ittifaklar kesinleşmiş olacak.19 Nisan’da da milletvekili listeleri kesinleşecek. O zamana kadar pazarlıklar, temaslar, perde arkasında devam edecek. Yok canım o kadar da olmaz, denilenler olacak, bir araya gelmez denilenler, birlikte poz verecekler. Göreceksiniz ki 19’undan önce siyasette çarşı pazar tekrar tekrar karışacak” dedi.

‘HDP’NİN TÜRKİYE PARTİSİ OLMASI LAZIM’

Yaptığı açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sarıgül, HDP’nin aday çıkarmaması konusunu değerlendirdi. Sarıgül, “Her siyasi parti kendi görüş ve düşüncelerine göre planlamasını yapıyor. Bir siyasi partinin aday çıkarıp çıkarmaması kendi takdiridir. HDP’nin Türkiye partisi olmasını son derece arzu edenlerden birisiyim. HDP’nin Türkiye partisi olması lazım ve terör ile arasına duvar koyduğunu mutlaka açıklaması lazım” dedi.

‘DAR BÖLGE TERCİHLİ OY OLSUN’

Sarıgül, “Dün Diyarbakır’da bugün de bu bölgedeki il başkanlarımızla beraberim. Yarın Karadeniz’de olacağım. Önümüzdeki günlerde de kararımızı net olarak açıklayacağız. Ama biz tarafsız Cumhurbaşkanı, güçlü parlamento ve bağımsız yargıdan yanayız. Biz istiyoruz ki Türkiye milletvekilliği olsun. Dar bölge tercihli oy olsun ve Ankara’dan bir siyasi parti geldi birinci sıraya bir aday koydu. 4’üncü sırada da Van’ın çok sevdiği bir evladı var. Vatandaş gitsin tercihini kullansın. Benim milletvekili olduğum dönemde tercihli oy vardı. Bizim anlayışımız lidere bağlı demokrasi değil, halkın gücünü arkasına alan halkın seçeceği milletvekilleri olsun. Milletvekillerinin tayinle gelmesini doğru bulmuyoruz” diye konuştu.

Sarıgül açıklamalarının ardından esnafı ziyaret etti. (DHA)