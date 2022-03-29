TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan enflasyon açıklaması

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, fiyat istikrarı için barış ortamının yeniden teminine işaret etti. Kavcıoğlu, “Sürdürülebilir fiyat istikrarı için atılan adımlarla birlikte küresel barış ortamının yeniden temini ile dezenflasyonist sürecin başlayacağını düşünüyoruz” dedi.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın olağan genel kurul toplantısında enflasyon, ihracat ve liralaşma konularında açıklamalar yaptı.

Kavcıoğlu’nun konuşmasında öne çıkan mesajlar şöyle:

‘BARIŞ ORTAMININ YENİDEN TEMİNİ İLE…’

• Yaşanan jeopolitik gelişmelerin ülkemiz ihracatı üzerindeki etkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz.

• Yükselen uluslararası gıda ve emtia fiyatlarının etkisini Türkiye’de de gözlemliyoruz.

• Üretici fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürmekte.

• Tüketici enflasyonu uzun vadeli eğilimlerin üzerinde seyretmeye devam etmekte.

• Enflasyondaki yükselişte arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili.

• Sürdürülebilir fiyat istikrarı için atılan adımlarla birlikte küresel barış ortamının yeniden temini ile dezenflasyonist sürecin başlayacağını düşünüyoruz.

• Bu yüzden politika faizinde değişikliğe gitmedik, kararların birikimli etkileri izleniyor.

• Kalıcı liralaşmayı teşvik edici bir gözden geçirme süreci yürütüyoruz.

• Liralaşma stratejisi kapsamında bir dizi uygulamayı hayata geçirdik.

• Hazine’nin adımlarıyla birlikte döviz kurundaki sağlıklı olmayan hareketleri kontrol altına aldık.

BANKA MECLİS ÜYELİĞİNE YENİ İSİM

Öte yandan, TCMB banka meclisi üyeliğine görev süresi sona eren Başak Tanınmış Yücememiş ve Mevlüt Tatlıyer seçildi.

TCMB olağan genel kurulunda yapılan oylamanın sonucu TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından açıklandı.(REUTERS)