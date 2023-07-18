TCMB açıkladı! Konut fiyat endeksi yüzde 103,6 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye genelindeki konut fiyatları mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında arttı. Konut fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 103,6 oldu.

TCMB, mayıs ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi’ni (KFE) açıkladı. Merkez Bankası açıklamasında, Adıyaman, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde depreme bağlı olarak veri sayısının yetersiz olması nedeniyle söz konusu illerde 2023 yılı şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında endekslerin sabit kabul edildiği belirtildi.

Bu illerde konut fiyat artışı olmadığı kabulüne rağmen, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki artış mayıs ayında da sürdü. Konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artarak 877,9 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103,6 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, aynı dönemde reel olarak yüzde 45,0 oranında artış gösterdi.

KONUT FİYAT ARTIŞINDA ANKARA BAŞI ÇEKTİ

Merkez Bankası verilerine göre, mayıs ayındaki fiyat artışlarında başkant Ankara başı çekti. Ankara’da mayın ayındaki fiyat artışı yüzde 5,6 oldu. Ankara’da konut fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 113,2 olarak gerçekleşti.

İzmir’de ise mayıs ayındaki konut fiyat artışı yüzde 3,2 oldu. Bu ildeki yıllık fiyat artışı yüzde 106,2 seviyesine geldi.

Mayıs ayında İstanbul’da konut fiyatları yüzde 2,8 arttı. İstanbul’da yıllık konut fiyatı artışı yüzde 95,2 olarak gerçekleşti.

(ANKA)