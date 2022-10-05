TBMM’ye dokunulmazlık fezlekesi yağdı!

Erkekler kadınlara saldırıyor.

Hastalar doktorlara.

Veliler, öğrenciler, öğretmenlerine saldırıyor.

Polisler; çocuklarının öğretmenlerine ve hak arayışı için bir araya gelen komşularına saldırıyor.

Trafikte niye baktın diye dövülen, vurulan sürücüler var.

Toplum şiddete alıştırıldı…

Şiddet normalleştirildi! Halkın birbirine karşı kin ve nefretle bakması sağlandı.

Aileyi, okulu, hastaneyi ve alanlarda demokratik haklarını arayan kesimleri şiddete boğan, iktidarın sosyo, ekonomik, siyasal ve kültürel politikalarıdır.

Bilinçli, planlı bir program çerçevesinde bir çalışma yürütülmektedir.

Yaklaşan seçim öncesi, toplum büyük bir tehlikeye ne yazık ki adım adım hazırlandı.

Şimdi ise iç kargaşaiçin son aşamaya geçildi.

Anadolu Ajansı’nın 03.10.2022 tarihli haberine göre yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri TBMM’ne geldi.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ başta olmak üzere HDP, TİP ve iki de AKP’den toplam 34 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için süreç başladı.

Olağanüstü bir şey olmadıkça hepsinin dokunulmazlıkları kaldırılacaktır.

Millet İttifakı’nın en kuvvetli cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması demek sadece aday olamaması demek değildir.

Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyeleri başlayan ve son süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne açılan üç ayrı dava süreci de yine aynı politikaların bir parçasıdır.

Amaç, Millet İttifakı’nı dağıtmak ve birbirleriyle çatıştırmaktır çünkü iktidar, seçimi kaybedeceğini çok iyi biliyor…

Başta Millet İttifakı olmak üzere tüm muhalefet kargaşaya itilip bölük pörçük olmaları amaçlanıyor diye düşünüyorum. Böylece daha kolay müdahale edilerek toplum gözünde itibarsızlaştırılacaklardır.

Tüm muhalefet bu tehlikeli oyuna gelmemeli, birlikte hareket etmelidir.

Bu dönem, önce yola çıkanın yol almayacağı aksine yok olacağı bir dönemdir!

Son olarak, Millet İttifakı dışındaki muhalefete de bir çağrı yapmak istiyorum.

Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı’nı aynı kefeye koymak elma ile armudu karıştırmak gibi bir şeydir.

Arkasında ABD emperyalizmi olmayan tüm muhalefet, arkasında ABD emperyalizmi olan iktidara karşı birleşmelidir.