TBMM’nin yeni başkanı belli oldu
AKP tarafından aday gösterilen İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.
TBMM Genel Kurulu’nda dün Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı. TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanan Meclis’te başkanlık için yapılan seçimlerin üçüncü turunda AKP adayı İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı seçildi.
Kurtulmuş’un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin Meclis kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. TBMM kararı şöyle:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 07.06.2023 tarihli 3’üncü birleşiminde İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş seçilmiştir.” (ANKA)
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