TBMM’de 2022 böyle geçti

Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7’ye indirildi ve milyonları ilgilendiren ve kamuoyunda 3600 ek gösterge düzenlemesi olarak bilinen kanun teklifi yasalaştı.

6 OCAK

– Serbest piyasa rekabetini bozmak suretiyle yüksek miktarda gelir elde etme çabasıyla stokçuluk faaliyetleri gerçekleştirenlere, 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası verilmesini de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

12 OCAK

– Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, öldürülen bir PKK’lı ile fotoğraflarının çıkmasına ilişkin, “PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz. CHP’nin başını çektiği ittifakın bir cenahını oluşturan PKK’nın güdümündeki parti ne yapacağını, ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor.” tepkisini gösterdi.

– TBMM Genel Kurulunda, Kazakistan’daki şiddet eylemlerinin kınanması ve Türkiye’nin, Kazakistan’ın istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğine ilişkin bildiri kabul edildi.

19 OCAK

– Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranının yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltilmesi, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 2 bin 500 liraya çıkarılması, BES’te devlet katkısı oranının yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılmasını da içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

20 OCAK

– Varlıklarını TL’ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

1 ŞUBAT

– TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül’den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ’ın atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu. Daha sonra Bekir Bozdağ, Genel Kurulda yemin etti.

2 ŞUBAT

– Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2022’den itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

3 ŞUBAT

– Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

– Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyer basamaklarında ilerlemeleri düzenlendi. Kanunla, birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e çıkarılacak, bu hüküm 15 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.

24 ŞUBAT

– Meclis Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, “Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna’ya başlatılan askeri harekatı kabul edilemez buluyoruz. Bu saldırı, başta bölgemizin istikrarı olmak üzere dünyada barış ve güvenliği sarsabilecek tehlikeli bir adımdır.” değerlendirmesinde bulundu.

1 MART

– Öldürülen PKK’lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve “silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kaldırıldı.

2 MART

– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki gelişmelerle ilgili milletvekillerini bilgilendirdi. TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında gerçekleşen kapalı oturum, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

– Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın da arasında bulunduğu 11 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığına sunuldu.

4 MART

– Meclis Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli’den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci’nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okuttu. Kirişçi, Genel Kurulda kürsüye çıkarak yemin etti.

5 MART

– Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler üzerinde düzenleme, değerlendirme, yetkilendirme, denetleme faaliyetleri ve yaptırımları uygulayabilme yetkisine haiz Nükleer Düzenleme Kurumunun yetki, sorumlulukları ile nükleer zararlar hakkında hukuki sorumluluğu belirlendi.

16 MART

– TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile telefonla görüşerek, “İtibarlı bir dünya gücü olarak görmek istediğimiz Rusya ile egemenliği ve bağımsızlığını istediğimiz Ukrayna arasındaki bu komşu ve kardeş kavgasının sona ermesi için çalışmaya her zaman hazırız.” dedi.

– Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen bazı faaliyetler, bundan sonra yeni kurulacak Diyanet Akademisi bünyesinde yapılacak. Ayrıca, Diyanet Akademisi, dini yüksek ihtisas, dini ihtisas ve eğitim merkezlerinden oluşacak.

17 MART

– TBMM Genel Kurulu’nda, Türkiye ile Katar Arasında Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlanması Konusunda Teknik Düzenleme ve Türkiye ile Irak Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma anlaşmalarının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri kabul edildi.

24 MART

– Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, ön ödemeli olarak satılan konutların, sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu oldu. Bu süre sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçmeyecek.

31 MART

– AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7’ye indirildi.

22 NİSAN

– AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasını taşıyan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Spor kulüplerinin dernek statüsünden çıkarılarak anonim şirket olarak tescil edilmelerinin önü açıldı.

23 NİSAN

– TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

12 MAYIS

– Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek, failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Kadına ve sağlık çalışanlarına karşı işlenen kasten yaralama suçları tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alındı.

25 MAYIS

– TBMM Genel Kurulunda, açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 31 Mayıs 2022’de sona erecek izin sürelerinin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin düzenleme kabul edildi.

1 HAZİRAN

– AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, Suriye’de 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararının yeni bir safhasına geçildiğini belirterek, “Tel Rıfat ve Münbiç’i teröristlerden temizliyoruz.” dedi.

Erdoğan, Yunanistan ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey anlaşmasını bozduklarını da açıkladı.

8 HAZİRAN

– TBMM Genel Kurulunda, konut kira artışlarının, 1 Temmuz 2023’e kadar, bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25’ini geçmemesine ilişkin düzenleme kabul edildi.

– TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu’nda değişiklik teklifi ile avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılmasına olanak sağlandı.

16 HAZİRAN

– Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme almasını sağlayan, sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

– İstanbul’da polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığına ulaştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, DBP’li Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeyi, Anayasa Adalet Karma Komisyonuna gönderdi.

21 HAZİRAN

– Libya’ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin, 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

23 HAZİRAN

– Yargıda hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi getiren 6. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yasalaşan 6. Yargı Paketi ile fiyatları etkileme ile mal veya hizmet satımından kaçınma suçuyla etkin mücadele edilebilmesi ve stokçuluk faaliyetlerinin önlenebilmesi amacıyla TCK’de bu suçlar için belirlenen cezalar da artırıldı.

29 HAZİRAN

– 2022 yılı ek bütçesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

30 HAZİRAN

– Bedelli askerlik düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin, bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlandı.

1 TEMMUZ

– Ek gösterge düzenlemesi ve öğrenci affını da içeren “torba” kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yapılan değişikliklerle kamuda çalışan birçok meslek grubu ve unvanın 3600 ek göstergeden faydalanması sağlandı. 1994’ten bu yana kapsamlı bir şekilde ele alınmayan ek gösterge sistemi, güncel şartlara uyum sağlaması amacıyla revize edildi.

Ayrıca, 2 bin 500 lira olan emekli aylığı alt sınırı, 3 bin 500 liraya yükseltildi. Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yüksek öğrenimlerine devam etme hakkı tanındı.

15 TEMMUZ

– FETÖ’nün darbe girişiminin 6. yılında, TBMM’deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda tören düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz’da, askeri bir darbe girişiminden öte bir terör örgütünün devleti ele geçirme çabasının yaşandığını belirterek, ABD’nin, Türkiye’yi kana bulayan bu örgütün elebaşına artık ev sahipliği yapmayı bir kenara bırakmasını umduğunu söyledi.

27 TEMMUZ

– TBMM Karma Komisyonu, İstanbul’daki izinsiz gösteride polise yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

1 EKİM

– TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 6. Yasama Yılı’nın başlaması dolayısıyla Mecliste resepsiyon verdi. Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, salgın nedeniyle 2 yıl aranın ardından yeniden düzenlenmiş oldu.

5 EKİM

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında başörtüsü konusunda, “Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım” çağrısında bulundu.

– Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Katar’da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

13 EKİM

– “Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi” olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasal zemine kavuşturulmaları için internet haber siteleri ile basın kartına ilişkin konular, Basın Kanunu’nun kapsamına alınarak radyo, televizyon, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeli, basın kartı düzenlenmesi bakımından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirildi.

Kanuna göre, halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

17 EKİM

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

19 EKİM

– TBMM Genel Kurulunda, Amasra’daki maden kazasının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

1 KASIM

– Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Azerbaycan’daki görev süresinin 17 Kasım 2022’den itibaren 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Tezkerede, uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren Azerbaycan’a güçlü destek veren Türkiye’nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi ve bunu kolaylaştıracak biçimde iktisadi altyapının inşa ve ihyası için önemli katkılar sunmaya devam ettiği anımsatıldı.

2 KASIM

– Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret etti. Bozdağ başkanlığındaki heyette, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yer aldı.

– AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nın kapalı oturumunda, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın görevden affını istemesiyle boşalan AK Parti Grup Başkanvekilliğine Tokat Milletvekili Özlem Zengin seçildi. Ünal, görevini Özlem Zengin’e devretti.

3 KASIM

– Öğrenim ve katkı kredisinin faizsiz geri ödenmesini de içeren ekonomiye ilişkin “torba” kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda yasalaştı. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a göre işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023’e kadar ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.

16 KASIM

– Cemevlerine yönelik düzenlemeler ve maden kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik destekleri de içeren ve 8 Kasım’da görüşmelerine başlanan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Buna göre imar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile olası ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu cemevi yerleri ayrılacak. Belediye ve bağlı kuruluşlar tarafından verilen indirimli veya ücretsiz içme ve kullanma suyu imkanı cemevlerine de tanınacak. Cemevlerinin aydınlatma giderleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

Düzenlemenin yürürlük tarihinden önce kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda vefat eden sigortalıların hak sahiplerinin bu düzenleme kapsamında yazılı istekte bulunması halinde gelir ve aylıkları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından başlatılacak; bağlanan gelir ve aylıklar için geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bu şekilde ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, ilgili mevzuatta aranan şartlara tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında istihdam edilecek. Bu kapsamdaki maden işçilerinin yakınlarına tanınacak haklara yönelik zaman ve tarih şartı bulunan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

17 KASIM

– TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in “devamsızlık” nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Hazırlık Komisyonu raporunu kabul ederek, Genel Kurula sevk edilmesini kararlaştırdı.

25 KASIM

– Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail’le ikili ilişkilerde girilen yeni dönemine işaret ederek, “Mısır’la da ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız, iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatleri ve karşılıklı saygı çerçevesinde sürmektedir. Ülkemizin, milletimizin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaptık ve yapıyoruz.” dedi.

– 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

30 KASIM

– CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da aralarında bulunduğu 42 milletvekiline ait 69 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

9 ARALIK

– Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve İstanbul Bağımsız Milletvekili Fatih Mehmet Şeker’in de aralarında bulunduğu 336 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif, kadınların temel hak ve hürriyetleri kullanması ile kamu veya özel kesimin sunduğu mal ve hizmetlerden yararlanmasının, başının açık ya da örtülü olması şartına bağlanamayacağını; evlilik birliğinin yalnızca kadın ve erkeğin evlenmesiyle oluşturulabileceğini öngörüyor.

11 ARALIK

– Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM’ye Togg ile geldi. Bakanlığının bütçe görüşmelerine katılmak üzere Meclis’e Togg otomobil ile gelen Varank’a, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da eşlik etti. Otomobili Meclis Şeref Kapısı önünde park eden Varank, “60 yıl önce Devrim otomobilinin hikayesi Meclis’in önünde son bulmuştu. Birileri öyle bir milli projeyi hazmedememişlerdi. Biz de bugün Türkiye’nin otomobilini, Togg’u Meclis’e getirdik. Bu gururu vatandaşlarımız görsün istedik.” dedi.

16 ARALIK

– 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

(AA)