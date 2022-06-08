TBMM Başkanı Şentop: Rapordaki ithamları reddediyoruz
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TBMM Başkanı Şentop: Rapordaki ithamları reddediyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye ile AB ilişkilerinin gelişmesine olumlu katkı sağlayabilmesi mümkün olmayan bu rapordaki ithamları reddediyoruz.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) tavsiye kararı niteliğinde olan 2021 Yılı Türkiye Raporu’na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Şentop, paylaşımında, “Avrupa Parlamentosu’nun kabul ettiği 2021 Türkiye Raporu, bazı birlik üyeleri ile Avrupalı bazı siyasetçilerin ülkemize yönelik haksız hezeyanlarının ürünüdür. Türkiye ile AB ilişkilerinin gelişmesine olumlu katkı sağlayabilmesi mümkün olmayan bu rapordaki ithamları reddediyoruz.” (DHA)

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