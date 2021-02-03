TBMM Başkanı Şentop: AYM’nin TBMM’ye nasihatte bulunması yetki aşımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu için verdiği ikinci ihlal kararının gerekçesine ilişkin, “AYM’nin TBMM’ye nasihatte bulunması, öğüt vermesi yetki aşımıdır. TBMM’ye ‘bu işe sahip çıkalım’ gibi bir tembihte bulunmasını yadırgadığımı ifade etmek isterim” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının anayasa değişikliği değil yeni anayasa çağrısı olduğunu belirten Şentop, “Birçok anayasa değişikliği yapıldı yine yapılır; ama kast edilen yeni anayasa. 80 darbesinden sonra bir anayasa var birçok maddesi değişti. Hükümet sistemi 2017’de değişti, buna rağmen ilk hazırlandığı dönem izlerini başlangıçtan başlayarak maddelerde taşıdığını görüyoruz. Yeni anayasayı tartışmak bunu yaparken aritmetik hesabına değil bütün meclisteki partilerin içinde olması doğru olacaktır” dedi.

‘YENİ ANAYASA ÇAĞRISI HEYECAN VERİCİ’

Daha önceki anayasa çalışmalarının askıda kaldığını anımsatan Şentop, “Yeni anayasa tartışmasıyla ilgili çağrı gerçekten heyecan verici. Bu işlerin de içinde bulunan birisi olarak heyecanla karşıladım” diye konuştu. HDP’nin de çalışmalara dahil edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine Şentop, “Ona bir bakalım, parti tutumlarını görelim. Tam netleşmedi hepsi. Onu bir görelim olursa çok iyi olur” ifadelerini kullandı.

‘AYM KARARI SİYASİ BİLDİRİ’

AYM’nin Enis Berberoğlu hakkındaki gerekçeli kararını da değerlendiren Şentop, “Bu kararda hukuki bölümler var görüşler var bunlara prensip olarak katılıyorum. AYM kararı anayasaya göre bağlayıcı. Diğer mahkemelerin uyması lazım, kararın doğruluğu yanlışlığı ayrı tartışma” dedi.

AYM’nin kararında ‘siyasi bildiri’ denebilecek bir bölüm olduğunu kaydeden Şentop, “AYM hüküm kısmında TBMM’ye ‘şunu yapmalıdır’ gibi bir karar vermiş değil. Kararın muhatabı TBMM değil. Burada AYM, tabiri caizse bir çağrı yapıyor, ‘hep beraber bu işe sahip çıkalım’ gibi bildiri yapıyor. Bu AYM’nin görev ve yetkileri arasında yok, bilhassa TBMM’ye tembihte bulunması nasihatte bulunması, öğüt vermesi yetki aşımıdır. Bu kararı siyasi bildiriye dönüştüren bir kısmıdır” diye konuştu.

‘AYM’YE YAZI GÖNDERECEĞİZ’

AYM’nin kararında TBMM’nin ihlali gidermesi yönünde bir ifade olmadığını kaydeden Şentop, “AYM’ye bir yazı göndereceğiz. AYM kararıyla ilgili tavzih, maddi hata düzeltilmesini talep edeceğiz” ifadelerini kullandı. AYM kararında kesin hüküm olmadığını ve AYM kararının Meclis’te okutulmasıyla Berberoğlu’nun yeniden dokunulmazlık kazanamayacağını belirten Şentop, “TBMM’ye ‘bu işe sahip çıkalım’ gibi bir tembihte bulunmasını yadırgadığımı ifade etmek isterim” dedi.

‘EYLEMİ PROFESYONELLER ORGANİZE EDİYOR’

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere değinen Şentop, daha önce de burada yapılan atamalar gibi atamalar yapıldığını belirterek, “Boğaziçi eylemlerinin, profesyonellerin organize ettiği eylemler olduğunu düşünüyorum. Gözaltına alınanlar arasında 108 kişinin 79’unun terör örgütüne mensup olduğuna dair İçişleri’nin açıklaması var. Terör örgütlerinin kontrolünde olan eylem profesyonelleri tarafından organize edildiğini görüyorum. Rektör atamasını bahane ederek, Gezi olaylarındaki eylemlere benzeyen eylemlere taşımak için bir geniş organizasyonun bir çekirdeği olduğu kanaatindeyim. Mesele rektör ataması tartışması değil” diye konuştu.

HDP’NİN ZİYARETİ

HDP’nin 2 gün önce kendisine yaptığı ziyaretin içeriği hakkında da bilgi veren Şentop, “Somut talepler değil. 3 konu vardı. Diğer partilerle yapacakları görüşmeye ilişkin bilgi verdiler. Demirtaş kararıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararını anlattılar. Meclis Başkanı olarak yapacağım bir şey yok; ama kanaatimi söyledim” dedi.

Şentop, nüfusa oranla milletvekillerinin 10 kat daha fazla korana hastası olduğunu belirterek, en kısa zamanda milletvekillerine de aşı yapılacağını söyledi. (DHA)