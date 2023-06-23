Taziye evinde asansör faciası: 2 kişi öldü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde taziye için geldikleri apartmanın 3üncü katında seyyar asansör halatının kopması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 4 kişiden Fatma Çelik (73) ve Safura Kader (78) hayatını kaybetti, 2 kadın da yaralandı.

Olay, önceki gün saat 12.00 sıralarında Gemlik ilçesi, Eşref Dinçer Mahallesinde meydana geldi. Fatma Çelik, Safura Kader, Müjgan Çelik (71) ve Kerime Çelik (74), kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden yakınlarının Yenibahar Sokaktaki bir apartmanda bulunan evine taziye için geldi. Yakınlarının kanser tedavisi gördüğü sırada binanın dışına yapılan seyyar asansör ile 3üncü katta bulunan eve çıkmak isteyen 4 kadın, asansör halatının 3üncü katta kopması sonucu 10 metre yükseklikten zemine düştü. Durumu gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 4 kişi Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Fatma Çelik, Kerime Çelik ile Safura Kader, Bursa Şehir Hastanesine, Müjgan Çelik ise özel bir hastaneye götürüldü.

Vücutlarında çok sayıda kırık olduğu belirlenen yaralılardan Safura Kader ve Fatma Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren Müjgan Çelik ile Kerime Çelikin ise sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Asansörün düşme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)