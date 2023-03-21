Tayvan’dan Çin açıklaması: Aptal değiliz

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin’in Rusya-Ukrayna savaşına yönelik barış planı sunarken, Tayvan’ı savaş ile tehdit ettiğini belirterek, Biz aptal değiliz. Barış mı istiyorsunuz? Her iki otokrat da tehditlerini, saldırganlıklarını ve yayılmacılıklarını derhal durdurmalıdır dedi.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çin Devlet Başkanı Şi Cinpingin Rusya ziyareti değerlendirildi. Cinpingin Rusya-Ukrayna savaşına yönelik barış planıyla Rusya’ya gittiği yönündeki açıklamalara yanıt verilen paylaşımda, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan ve diğerlerine karşı savaş tehdidinde bulunurken, Ukrayna’ya karşı savaşı başlatan Rusya’ya bir barış planı önermek istiyor. Biz aptal değiliz. Barış mı istiyorsunuz? Her iki otokrat da tehditlerini, saldırganlıklarını ve yayılmacılıklarını derhal durdurmalıdır denildi. (DHA)