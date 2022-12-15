Tayvan’da 6,2 büyüklüğünde deprem
Haberler Dünya

Tayvan’da 6,2 büyüklüğünde deprem

Tayvan‘da 6,2 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

Meteoroloji Bürosu Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tayvan Adası’nın doğu kıyısındaki Hualian şehrinin 29,1 kilometre açığında deprem meydana geldi.

Deniz tabanının 5,7 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin yol açtığı sarsıntı, Hualien’in yanı sıra kuzeyde Taipei ve çevresinde de hissedildi.

Depremde henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.

Tayvan‘da, 18 Eylül’de, güneydoğu kıyısındaki Taitung şehrinde meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremde 1 kişi yaşamını yitirmiş, 164 kişi yaralanmıştı. (AA)

Dünya
Bunlarda ilginizi çekebilir
Twitter’ın, paylaşımları sansürlemek için FBI ile çalıştığı ifşa oldu

Twitter’ın, paylaşımları sansürlemek için FBI ile çalıştığı ifşa oldu

Fransa’da bir apartmanda çıkan yangında 5’i çocuk 10 kişi öldü

Fransa’da bir apartmanda çıkan yangında 5’i çocuk 10 kişi öldü

Almanya’da dev akvaryum patladı, yaralılar var

Almanya’da dev akvaryum patladı, yaralılar var

Tayvan’da 6,2 büyüklüğünde deprem
Dünya