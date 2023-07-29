Taylor Swift’in konseri 2.3 büyüklüğünde sismik aktivite yarattı

Jeoloji ve sismoloji konusunda uzman Prof. Jackie Caplan-Auerbach, ünlü şarkıcı Taylor Swiftin ABD’nin Seattle kentinde verdiği konserde dans edenlerin 2.3 büyüklüğünde depreme eş değer sismik aktiviteye neden olduklarını belirtti.

Western Washington Üniversitesinde jeoloji ve sismoloji uzmanı olarak görev yapan Prof. Jackie Caplan-Auerbach, 27 Temmuz’da yaptığı basın açıklamasında elde ettiği verilere göre Taylor Swiftin Seattlede verdiği konserde dans edenlerin, 2.3 büyüklüğünde depreme eş değer sismik aktiviteye neden olduklarını belirtti. Prof. Jackie Caplan-Auerbach konserdeki sismik verileri, 2011 yılında Seattle Seahawks taraftarlarının maç sırasında kazanılan kritik sayı sırasında zıplamalarıyla meydana gelen sismik aktiviteyle karşılaştırdığını ancak Taylor Swiftin hayranların ürettiği sismik aktivitenin daha büyük olduğunu belirtti.

Caplan-Auerbach, 2011deki maç sırasında ortaya çıkan sismik aktivitenin birkaç saniyede bittiğini ancak Swift konserinde müziğin şiddeti, dans edenlerin zıplamaları dahil tüm enerjinin uzun süre yere sismik aktivite olarak yansıdığını kaydetti.

SWIFT TEŞEKKÜR ETTİ

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, 22 ve 23 Temmuzda verdiği konserler için sosyal medyadan hayranlarına teşekkür ederek Seattle gerçekten de şimdiye kadarki en sevdiğim hafta sonlarından biriydi. Her şey için teşekkürler. Nefesinizi tüketene kadar yaptığınız tüm tezahüratlar, çığlıklar, zıplamalar, danslar, şarkılar için ifadelerini kullandı.

(DHA)