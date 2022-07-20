Tayland’da sürat teknesinde yangın: 20 yaralı
Haberler Dünya

Tayland’da sürat teknesinde yangın: 20 yaralı

Tayland Körfezi’nde bir sürat teknesinin motorunda yaşanan arıza nedeniyle çıkan yangında 20 kişi yaralandı.

Tayland’ın güneyindeki Chumphon eyaletinden Koh Tao adasına gitmek üzere hareket eden bir sürat teknesinde yangın çıktı. Yerel saatle 14.30’da teknenin motorunda yaşanan arıza sonrasında çıkan yangında 18 yolcu ve 2 mürettebat yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, 2’sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Dünya
Bunlarda ilginizi çekebilir
Çin’in Qinghai eyaletinde kum fırtınası

Çin’in Qinghai eyaletinde kum fırtınası

Sri Lanka’nın yeni Devlet Başkanı Wickremesinghe yemin etti

Sri Lanka’nın yeni Devlet Başkanı Wickremesinghe yemin etti

Atina’da korkutan orman yangın: Bölge sakinleri tahliye edildi

Atina’da korkutan orman yangın: Bölge sakinleri tahliye edildi

Tayland’da sürat teknesinde yangın: 20 yaralı
Dünya