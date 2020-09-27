Tatlı rüyalar

HDP’lileri hedef alan son tutuklamalarla ilgili herkes bir şeyler yazıyor ve söylüyor.

İşe yaramaz çünkü bir şey yapan ya da yapabilen yok.

Yüksek oy oranlarıyla seçilen HDP’li belediye başkanlarının görevden alınma olayında olduğu gibi.

Ya da HDP Eş-Başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve vekil arkadaşlarının dört yıldır içerde tutulma olayında olduğu gibi.

Başka olaylar da var ama işe yaramayacağı için tek tek anlatmaya gerek yok.

İşe yaramaz çünkü devletin tüm gücü iktidarın elinde o da bu gücü istediği gibi kullanıyor.

Adı üzerinde:

DEVLET.

Yandaş medyaya gelince o da sürekli yalan söylüyor çünkü gerçekleri halktan gizlemek istiyor.

FETÖ olayında olduğu gibi.

İktidar hem suçlu hem güçlü.

Yüzlerce detay var ama tutuklanması gereken birileri varsa onların kim olduklarını herkes biliyor.

2011-2015 Barış Süreci döneminde HDP ya da resmi söylemle PKK yandaşı grup, oluşum ve kişilerle kimler görüşüyordu?

Son yerel seçim öncesinde Osman Öcalan’dan kimler medet ummuştu?

Abdullah Öcalan’ın mesajının Nevruz’da okunmasına kim neden izin vermişti?

Habur’da PKK’lıların karşılanması için özel düzenlemeyi kimler yapmıştı?

Valilere “PKK’lılara dokunmayın” diyen kimdi?

Iraklı Peşmergeler’in silahlarıyla Aynelarap’e (Kobani) geçmelerine kimler izin vermişti.

Irak Kürdistan bayrağını İstanbul ve Ankara’da kimler neden dalgalandırmıştı?

Mesut Barzani için Diyarbakır’da kimler neden özel programlar hazırlamıştı?

Çok hikaye var ama son olarak PKK’nın Suriye kolu olduğu söylenen PYD lideri Salih Müslim’i kimler, nerede ve kaç kez misafir etti.

Birlikte kimler hangi türküleri söyleyip hangi kebapları yedi?

Kimler Salih Müslim’e “Esad’a ayaklan sana istediğini verelim” dedi?

Hadi diyelim ki her şeyi unuttuk ya da hafıza kaybına uğradık o zaman Trump Hazretleri’ne ne demeli?

20 Ekim 2014’te Obama telefon etmiş ve sınırlar Kobani için açılmıştı ama Trump mektup yazınca PYD/YPG dosyası toptan kapandı.

En az on aydır bu konuyla ilgili olarak yandaş medyada tek bir haber yok.

Oysa Trump için “PYD/YPG’ye binlerce TIR silah gönderdi” deniliyordu.

O da “Benim müttefikim Türkiye değil Kürtler” diyordu.

HDP’li yöneticiler gözaltına alınıp tutuklanarak Silivri’ye kapatılabilir ama PKK’nın Suriye kolu olduğu söylenen PYD/YPG’nin Fırat’ın doğusunda her türlü ağır silaha sahip en az 50-60 bin militanı ortalıkta dolaşıyor ve bunların arkasında ABD, İngiltere, Fransa ve İtalyan askerleri duruyor.

Hepsi de NATO’da müttefik.

Bence iktidarın tutuklaması gerekenler Fırat’ın doğusundaki “müttefikler”dir.

Yardım, yataklık ve azmettirme suçlamasıyla.

Ama iktidarın gücü buna yetmez.

Brunson ve Deniz Yücel olaylarını hatırlayın.

O zaman küçük detaylarla halkı oyalamak en doğru yol.

İktidar da öyle yapıyor.

Biraz da muhalefeti test etmek istiyor.

MUHALEFET mi!

Ya da herkesle dalga geçiyor.

Millet İttifakı’nın ne yapabileceğini görmek istiyor.

HİÇ!

HDP ve genel olarak HDP’ye oy vermiş altı milyon seçmeni bezdirmek istiyor.

İstiyor da istiyor!

İstediğini de yapıyor ve alıyor.

İktidarın gücü karşısında muhalefetin çaresizliğinden dolayı.

Herkes yakında her şeyi unutur ve iktidar yeniden herkesi bir kaç günlüğüne oyalayacak bir konu bulur.

Şimdiye kadar yaptığı gibi.

Ege ve Akdeniz’de Yunanistan’la olan gerginlik unutuldu.

Libya kimin umurunda?

Suriye ve İdlib ne zaman ısıtılıp halkın önüne konulacak?

Yeter ki Dolar ve Avro konuşulmasın.

Bırakın Türkiye şahlansın!

Şu gavurlar kıskançlıktan çatlasın!

Dolarla yapılan müşteri garantili otobanlarımız, köprülerimiz ve hastanelerimiz dünyanın hiçbir yerinde yok!

Sipariş üzerine deniz manzaralı yangın çıkarır, ormanlarımızı delik deşik eder ve koylarımızı betona çevirir satarız!

Merak etmeyin herkese haddini bildirmek için “Silahlanmış yüzlerce tarikatımız” hazır olda bekliyor.

Siz keyfinize bakın sonra da derin uykunuzda tatlı tatlı rüya görmeye devam edin.

Siz merak etmeyin ülke emin ellerde!

Mi!