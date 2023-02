Tatile gittiği Hatay’da depreme yakalandı: Sıkışan kapıyı baltayla kırdık

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Havva Akyol, tatil içinde gittiği memleketinde depreme yakalandı. Akyol, ”Ne yaşadık o an, hiçbir şekilde anlayamadım. Kıyamet kopuyor zannettim. O kadar kötü bir sarsıntıydı ki, çok şükür kaldığımız ev yıkılmadı. Fakat her şey kullanılamaz hale geldi. Eğer o ev yıkılsaydı yengem ve yeğenimi asla çıkartamazdım. Komşumuzun kapısı sıkışmış, 5 kişilik bir aileyi çıkartmaya çalıştık. Kapılarını baltayla kırdık. Çok şükür hepsini kurtardık” dedi.

Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencisi Havva Akyol, tatil için Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Balarmudu Mahallesi’ndeki ailesinin yanına gitti. Akyol burada Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlere yakalandı.

Yaşadıkları korku dolu dakikaları anlatan Akyol, ”3 yıldır Aksarayda sınıf öğretmenliği okuyorum. Tatil sebebiyle Hataya gitmiştim. O gece ağabeyim köy korucusu olduğu için göreve gitmişti. Ben de hamile yengem ve küçük yeğenimin yanına gittim. Babam ve küçük kardeşim kendi evimizdeydi. O gün geç saatlere kadar uyuyamadım. Gece saat 04.00 sularında bir sarsıntı oldu. Ben de hemen uyandım ve yengemi uyandırdım. 1,5 yaşındaki yeğenim sobanın yanında yatırıyordu. Soba kopacak ve altında kalacak sandım. Onu kucakladım. Yerimizden kalkamadık. Olayın şokuyla cesaret edemedim. Küçük kardeşim de bizim evden çıkıp yengemlere geldi. Kapıya vurup kalkın, uyanın diye bağırınca yengemi tuttuğum gibi dışarı çıktım” ifadelerini kullandı.

‘EVİMİZ YIKILMIŞ’

Kendi evlerinin ise yıkıldığını belirten Akyol, ”Bizim ev yıkılmıştı. Babam, depremin şiddetiyle duvar vurunca balkondan aşağı düşmüş. Şükrediyoruz ki evin içerisine doğru atmamış. Babamı öyle görünce çok kötü hissettim, fakat çok şükür yaşıyordu diye konuştu.

‘KOMSUMUZUN KAPISINI BALTAYLA KIRIP 5 KİŞİYİ KURTARDIK’

Havva Akyol, komşularını ise kapıyı kırıp, kurtardıklarını belirterek şöyle konuştu:

”Karşı komşumuzun evi yıkılmıştı. Toz duman vardı. Ne yaşadık o an hiçbir şekilde anlayamadım. Kıyamet kopuyor zannettim. O kadar kötü bir sarsıntıydı ki, çok şükür kaldığımız ev yıkılmadı, fakat her şey kullanılamaz hale geldi. Eğer o ev yıkılsaydı yengem ve yeğenimi asla çıkartamazdım. Komşumuzun kapısı sıkışmış, 5 kişilik bir aileyi çıkartmaya çalıştık. Kapılarını baltayla kırdık. Çok şükür hepsini kurtardık. O an evimiz yıkıldığı için çok üzüldüm. Sonrasında olayın ne kadar büyük olduğunu öğrendim. Akrabalarımızdan, komşularımızdan kayıplarımız oldu. Onları öğrenince çok şükür ailemin canı sağ diye şükrettim. Yollar düzelince, araba bulduğumuz an yengemle beraber Aksaraya geldik. 1,5 hafta sonra doğumu var. Zaman içerisinde kardeşlerim, babam, amcamlar ve birçok akrabamız Aksaraya geldi. 5 aile bu evde kaldık. Yavaş yavaş onları yerleştirdik, ev tuttular. Onlar için koşturduk. Şu anda kendi ailemiz kaldık. Ailem için koşturmaya çalışıyorum, çünkü elimden başka bir şey gelmiyor.

DEPREMDE 9 YAKINIMIZI KAYBETTİK

Havva Akyol’un Babası Mehmet Akyol da depremde 9 yakının yaşamını yitirdiğini belirterek, “Sallantıyla başladı, sonra alt kısımdan kaynama oldu. Adım atıyorsun kaçamıyorsun. İnsanı yerinde hoplatıyor. Daha önce de 3 büyüklüğünde deprem olurdu ama sallanırdı, geçerdi. Aklımıza hiç korku gelmezdi. Bu farklı bir şeydi. Yaşamadan anlatılmaz. Kendi ailemizden 9 kişiyi kaybettik. Aksaray’da kendimizi güvende hissediyoruz. Aksaray halkı misafirperver insanlarmış. Ben 3 gündür buradayım. Her türlü yardımımıza koştular. Buranın insanı gerçekten çok yardımsevermiş. Kimse memleketini terk edemez. Mutlaka döneceğiz” dedi.

