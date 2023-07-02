Tatil dönüşü kaza: Aynı aileden 7 kişi yaralandı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde tatilden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi ile 5’i çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, Çerkezköy Tugay Kavşağı’nda meydana geldi. Samsun’da tatil yapıp, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine dönüşe geçen 5’ü çocuk 7 kişilik ailenin içinde bulunduğu 59 TG 678 plakalı hafif ticari araç, baba Abdurrahman Aydoğdu’nun kontrolden çıkıp, yan yattı.
Kazada sürücü, eşi Aygül, çocukları F.A., Y.A., Y.E.A. S. A. ve F.A., yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)
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