Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü

Antalya’nın Alanya ilçesinde Cihat Gönültaş (28), tartıştığı babası Duran Gönültaş (50) tarafından tabancayla vurulup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün Mahmutlar Mahallesi Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Duran Gönültaş ile oğlu Cihat Gönültaş arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası Gönültaş, yanındaki tabanca ile oğluna ateş açtı. Göğüs ve bacaklarına 4 mermi isabet eden Cihat Gönültaş, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Gönültaş’ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Yoğun bakıma alınan Cihat Gönültaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Duran Gönültaş, gözaltına alırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)