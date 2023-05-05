Tartıştığı oğlunu öldüren baba tutuklandı

Arnavutköy’de tartıştığı öz oğlunu tabancayla vurarak öldüren Murat Ateş, adliyeye sevk edildi. Polis sorgusunda çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy, Anadolu Mahallesinde 2 Mayıs 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Mutlucan Ateş iddiaya göre, yanında kaldığı dedesi tarafından tabancayla vurulmuş bir halde bulunmuştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mutlucan Ateş’in hayatını kaybettiğini tespit etmişti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Mutlucan Ateş’i dedesinin değil babasının öldürdüğü belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan baba Murat Ateş’in izini Sultangazi ilçesinde buldu. Bir arkadaşının evinde saklandığı tespit edilen Murat Ateş, olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Murat Ateş’in, 2022 yılında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü belirlendi. Şüphelinin eşi tarafından yapılan müracaat üzerine 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren hakkında uzaklaştırma kararı olduğu tespit edildi.

Şüpheli Murat Ateş’in, Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda sürekli çelişkili ifadeler verdiği, eşi, kızı ve oğlunu kendisine para vermedikleri iddiasıyla suçladığı öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Murat Ateş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)