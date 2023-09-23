Tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
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Tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kırklareli’de M.B. (34), evine gittiği kız arkadaşı S.G.’yi (43) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabaha karşı, Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. M.B., aralarında gönül ilişkisi bulunduğu öne sürülen S.G.nin evine gitti. Burada, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada M.B., S.G.’yi bıçaklayıp kaçtı. Apartmandakilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, S.G.’nin öldüğünü tespit etti. S.G.’nin cansız bedeni, incelemenin ardından Kırklareli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Polis, M.B.’yi saklandığı adreste yakaladı.

Gözaltına alınan S.G.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA)

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Tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
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