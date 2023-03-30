Tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Haberler Gündem

Tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Uşak’ta kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İslice Mahallesi Adaş Sokak’taki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede Z.K. (27) ile erkek arkadaşı Adem Alagöz (41) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.K. mutfaktan aldığı bıçakla Alagöz’ü yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alagöz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.K’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Hasarlı ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan çeteye operasyon

Hasarlı ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan çeteye operasyon

Kılıçdaroğlu kadınlara seslendi: Sizleri bir çırpıda yarı yolda bıraktılar

Kılıçdaroğlu kadınlara seslendi: Sizleri bir çırpıda yarı yolda bıraktılar

Akşener: Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey

Akşener: Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey

Tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Gündem