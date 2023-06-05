Tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdü

Bahçelievler’de bir kişi, tartıştığı arkadaşını silahla vurarak ölürdü.

Alınan bilgiye göre, bir kamyonetin içinde sohbet eden B.Ö. ile Barış T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ö. üzerinde bulunan silahla Barış T’ye ateş etti. B.Ö. daha sonra olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Barış T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri B.Ö’nün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Barış T’nin hayatını kaybettiği olay anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki kamyonetten B.Ö’nün indiği, Barış T’nin kamyonetten inerek kaçmaya çalıştığı ve iki otomobilin arasında yere düştüğü görülüyor.

Görüntülerde ayrıca, kamyonetin etrafında bir süre dolaşan B.Ö’nün yaya olarak olay yerinden uzaklaştığı da yer alıyor. (AA)