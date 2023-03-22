Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
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Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Mersin’in Tarsus ilçesinde Erdal Dedecan (37), kavga ettiği kardeşi Yakup Dedecan (33) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İlçeye bağlı Fevziçakmak Mahallesi’nde Erdal Dedecan ile kardeşi Yakup Dedecan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yakup Dedecan, üzerinde bulundurduğu bıçakla ağabeyi Erdal Dedecan’ı sol göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Dedecan, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Yakup Dedecan polise teslim olurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (DHA)

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