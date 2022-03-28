Tartışma yaratan karar: Sakal yoksa iş de yok

Afgan kızların okumasına izin vermeme kararıyla büyük tepki çeken Taliban, erkeklerin de sakalsız olarak çalışmasına yasak getirdi.

Afganistan’da Taliban’a bağlı Ahlak Bakanlığı görevlilerinin son dönemde hükümet kurumlarında ve iş yerlerinde sakal kontrolü yapmak amacıyla devriye gezdiği bildirildi.

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Taliban görevlilerinin çalışanların sakallarını kontrol ettiğini ve kıyafetleri İslami koşullara uymayan kişileri uyardığını söyledi.

Ahlakın Korunması ve Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı temsilcileri, erkeklere sakallarını kesmeme, uzun kıyafetler giyme ve yerel başlıkları takma talimatı verdi ve bu kurala uymayanların görevine son verileceğini açıkladı.

Taliban, geçen hafta 6. sınıftan sonra Afgan kızların okula dönüşüne izin vermemiş, kararın ardından ABD örgütle görüşmeleri iptal etmişti. Taliban son olarak da Afganistan’da kadınların yanlarında erkek refakatçi olmadan uçakla seyahat etmesini yasakladı, başkent Kabil ve çevresindeki parklara girişine de sınırlama getirdi.

Taliban, 15 Ağustos’ta iktidarı ele geçirdikten sonra kızların eğitim hakkına engel olmayacağını ve tüm kız okullarının yeniden açılacağını belirtmişti. Batılı ülkelerin yaptırımlarının hafifletilmesini isteyen örgütten yapılan ılımlı açıklamalara rağmen Afganistan’da kadın ve kızlara yönelik baskılar uluslararası toplumda tepkilere yol açıyor.

Örgüt, 1996-2001 arasında iktidarda olduğu dönemde de kızların ve kadınların okumasını ve çalışmasını yasaklamıştı.