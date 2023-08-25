Tartışma kanlı bitti: Genç kadın birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdü

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde Zafer Tezcan, birlikte yaşadığı Cansu Timur (29) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Ayvalı köyünde meydana geldi. Cansu Timur ile birlikte yaşadığı Zafer Tezcan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Cansu Timur, mutfaktan aldığı bıçakla Tezcan’ı göğsünden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tezcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Cansu Timur, İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)