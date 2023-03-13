Tarsus Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Tarsus Üniversitesi sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uyarınca Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) e-Devlet Kapısı üzerinden “Tarsus Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmet veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır.Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebilecektirler.

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