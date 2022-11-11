Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Tarsus Üniversitesi’ne Öğretim Üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tarsus Üniversitesi ilan metninde belirtilen birimlerine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23., 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili fakülte dekanlıkları ile meslek yüksekokulu müdürlüklerine şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

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