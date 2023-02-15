Tarkan isyan etti: İhmalkarlığın bedelini bu millet yine canıyla ödedi

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu, “Deprem ülkesi olan memleketimizde yetkili merciler bilim insanlarının uyarılarına kulak verseydi ve gerekli önlemler önceden alınsaydı depremin verdiği tahribat bu boyutta yaşanmayacaktı. İhmalkarlığın bedelini bu millet yine canıyla ödedi” dedi.

Tarkan Tevetoğlu, bugün sosyal medya hesabında, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerle ilgili bir mesaj paylaştı. Tarkan Tevetoğlu’nun mesajı şöyle:

“Yaşanılan deprem felaketini ben de herkes gibi büyük üzüntü ve gözyaşlarımla izledim, izliyorum. Biliyorum, çok kez altı çizildi ama ben de söylemeden edemeyeceğim. Deprem ülkesi olan memleketimizde yetkili merciler bilim insanlarının uyarılarına kulak verseydi ve gerekli önlemler önceden alınsaydı depremin verdiği tahribat bu boyutta yaşanmayacaktı. İhmalkarlığın bedelini bu millet yine canıyla ödedi.

“MİLLETİMİZ BUNU HAK ETMİYOR”

Milletçe içimiz yanarken, herkes tek yürek olmuşken, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaş günlerdir canla başla umutların sönmemesi için mücadele ederken yetkililerden kimse samimi bir üzüntüyle elini kalbine, vicdanına koyup kabul etmiyor bu sonucun hatalarını, ihmalkarlığını. Aksine, binlerce insanın ölümünden sorumlu olanlar değil, yardıma koşanlar ateşe veriliyor. İnanılır gibi değil. Çok yazık. Milletimiz bunu hak etmiyor.” (ANKA)