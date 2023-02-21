Tarımsal girdi fiyat endeksi verileri yayımlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; tarımsal girdi fiyatları, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,72 arttı. Tarımsal girdi fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 103,14 oldu.

TÜİK, aralık ayı tarımsal girdi fiyat endeksini bugün açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatlarında, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,72, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 103,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103,14 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 116,26 artış gözlendi.

TARIMDA KULLANILAN MAL VE HİZMET ENDEKSİNDEKİ YILLIK ARTIŞ YÜZDE 104,42

TÜİK verilerine göre, ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,33, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3,64 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 94,35, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 104,42’lik artış kaydedildi.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ MALZEMELER VE HAYVAN YEMİNDE OLDU

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 8,19 ile enerji ve yağlar yüzde 1,87 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 4,49 ile malzemeler ve yüzde 3,41 ile hayvan yemi oldu.

EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ BİNA BAKIM MASRAFI VE HAYVAN YEMİNDE HESAPLANDI

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 33,98 ile veteriner harcamaları ve yüzde 42,63 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 120,60 ile bina bakım masrafları ve yüzde 117,81 ile hayvan yemi oldu.

(ANKA)