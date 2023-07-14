Tarım ürünleri üretici fiyatlarındaki artış sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) haziranda aylık yüzde 4,04 arttı. 12 aylık fiyat ortalamalarına göre, tarım ürünlerindeki fiyat artışı yüzde 110,72 oldu.

TÜİK, haziran ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini bugün yayınladı. Buna göre; Tarım-ÜFE’de bir önceki aya göre yüzde 4,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,93 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 110,72 artış gerçekleşti.

BALIK ÜRÜNLERİ AYLIK YÜZDE 13,23 ARTTI

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,70, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 8,90 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 13,23 artış gözlendi. Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler yüzde 2,54, çok yıllık bitkisel ürünler yüzde 3,27 ve tek yıllık bitkisel ürünler yüzde 4,75 arttı.

CANLI KÜMES HAYVANLARI YILLIK YÜZDE 118,96 ARTTI

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 2,10 ile lifli bitkiler ve yüzde 22,51 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 118,96 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 93,66 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak gerçekleşti.

ÇALI MEYVELERİ AYLIK YÜZDE 15,42 AZALDI

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla yüzde 15,42 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 2,64 ile yağlı meyveler oldu. Buna karşılık aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 6,05 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler ve yüzde 5,70 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak gerçekleşti.

(ANKA)