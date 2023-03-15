Tarım-ÜFE bir yılda yüzde 127 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; şubat ayında tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), bir önceki aya göre yüzde 6,58 artış gösterdi. Tarım-ÜFE’deki yıllık artış oranı ise yüzde 127,56 oldu.

TÜİK, şubat ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini bugün açıkladı. Şubat ayında, endekste kapsanan 86 maddeden, 14 maddenin ortalama fiyatında azalış, 68 maddenin ortalama fiyatında ise artış gözlendiğine işaret eden TÜİK verileri şöyle:

“TARIM-ÜFE AYLIK YÜZDE 6,58 ARTTI: Tarım-ÜFE’de şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6,58, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 127,56 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 142,90 arttı.

EN ÇOK ARTIŞ YILLIK BİTKİSEL ÜRÜNLERDE OLDU: Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,41 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 10,68 artış ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 10,91 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,95 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 6,32 artış ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 10,80 artış gerçekleşti.

AYLIK ARTIŞI EN FAZALA SEBZE VE KAVUN-KARPUZ, KÖK, YUMRULAR VE YAĞLI MEYVELERDE OLDU: Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,70 ile turunçgiller ve yüzde 2,04 ile çeltik oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 24,09 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 7,52 ile yağlı meyveler oldu.

YILLIK ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU ALT GRUP TURUNÇGİLLER VE YAĞLI MEYVELER OLDU: Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 32,64 ile lifli bitkiler ve yüzde 84,67 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 213,84 ile turunçgiller ve yüzde 188,83 ile yağlı meyveler oldu.” (ANKA)