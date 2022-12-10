Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1’i ağır, 35 yaralı
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Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1’i ağır, 35 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde arkasındaki iki römork bulunan tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi. Kazada, 1’i ağır, 35 işçi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kozan ilçesi Bağtepe Mahallesi Büngüş mevkisinde meydana geldi. Özay Kayhan yönetimindeki arkasında iki römork bulunan 01 VZ 639 plakalı traktör, devrildi. Kazada, römorklarda yolculuk yapan 35 tarım işçisi, araziye savruldu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılardan bazıları ambulansla, bazıları ise otomobillerle Kozan Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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