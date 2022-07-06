Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı

Konya’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ilgın ilçesi Büyükoba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. (DHA)

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