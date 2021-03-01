Tarihi mozaikler satılmadan ele geçirildi

Mersin’de jandarmanın bir iş yerine yaptığı baskında tarihi eser niteliği taşıyan 5 mozaik ele geçirildi. Eserleri satmak için müşteri arayışında olduğu belirlenen iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine yapılan çalışmada, merkez Yenişehir ilçesinde bir şüphelinin iş yerinde sakladığı tarihi eserleri satmak için müşteri arayışı içerisinde olduğunu belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile harekete geçen ekipler tarihi eser kaçakçısına ait iş yerinde yaptığı aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 5 adet mozaik tablo, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ile 5 mermi ele geçirdi.

İsmi açıklanmayan iş yeri sahibi tarihi eser kaçakçısı gözaltına alırken ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)