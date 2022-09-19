Tarihi Merkez Efendi Fırını alev alev yandı
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Tarihi Merkez Efendi Fırını alev alev yandı

İstanbul Zeytinburnu’nda Tarihi Merkez Efendi Fırını’nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkezefendi Mahallesi Mevlevihane Caddesi’nde bulunan üç katlı Tarihi Merkez Efendi Fırını’nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan tarihi fırındaki yangın itfaiye ekiplerinin iki saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Tarihi fırın kullanılamaz hale geldi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından işletilen tarihi fırın, 2015 yılında restore edilerek kullanıma hazır hale getirilmişti. (AA)

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Tarihi Merkez Efendi Fırını alev alev yandı
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