Tarihi eser kaçakçılarından müze çıktı

Düzce’de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmasında iki kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaştı. Ekipler, aldıkları istihbari bilgiler dahilinde daha önce daha önce de tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından sabıkları bulunan Ş.Ç. ve L.R.’nin iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, Antik Yunan, Roma ve İslami devir dönemlerine ait 52 adet baykuş desenli madeni gümüş para, 3 adet farklı ebatlarda bakır tabak, bakır bakraç, 1863 yılı basımı İstanbul Ortodoks Kilisesi’ne ait üzerinde hac simgesi bulunan kitap, hayvan figürlü kül tablası, 2 adet farklı ebatlarda tunç mühür, bakır vazo, 4 adet değişik figürlerde farklı ebatlarda taş heykel, 30 adet farklı ebat ve renklerde taş, 5 adet farklı motif ve renklerde gümüş kolye, kahverenkli cam vazo, bej renkli üzerinde motifler bulunan yuvarlak taş yazıt, 50 adet madeni para, gümüş yüzük ve üzerinde Arapça yazılar bulunan Zülfikar şekilli kılıç ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserler ise Konuralp Müze Müdürlüğü’ne teslim edilecek. (İHA)