Tarihi Çadır Köşkü’nde yangın
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Tarihi Çadır Köşkü’nde yangın

Beşiktaş Yıldız Parkı içinde bulunan tarihi Çadır Köşkü’nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Restoran olarak kullanılan tarihi köşkün yangın sırasında kapalı olduğu öğrenildi.

Yıldız Parkı içinde bulunan tarihi Çadır Köşkü’nde henüz bilinmeyen nedenle saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köşkü saran dumanlara müdahale etti. Restoran olarak kullanılan tarihi köşkün, yangın çıktığı esnada kapalı olduğu öğrenildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ölü ya da yaralı bulunmazken, Tarihi Çadır Köşkü’nde maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları devam ediyor.

(DHA)

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