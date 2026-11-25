İstanbulluların merakla beklediği kar yağışına ilişkin AKOM'dan açıklama geldi. Yapılan değerlendirmeye göre, sıcaklıkların aralık ayının son haftasında düşmesi beklenirken, İstanbul'da kar yağışı için en güçlü ihtimal ocak ayı başından şubat ortasına kadar olan dönemde öne çıktı.

İstanbulluların en çok merak ettiği "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna ilişkin beklenen açıklama geldi. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi (AKOM) Başkanı Ergün Cebeci, kentte kar yağışının beklendiği döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cebeci, "*Sıcaklıkların aralık ayının son haftasından itibaren kış değerlerine gerileyeceği, kar yağışı için en kuvvetli ihtimalin ise ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süreçte gerçekleşeceği öngörülüyor" dedi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI İÇİN OCAK AYI İŞARET EDİLDİ

"Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulunan Cebeci, AKOM'un İstanbul'a ilişkin uzun vadeli hava tahminlerini paylaştı.

AKOM koordinasyonunda hazırlanan meteorolojik değerlendirmeye göre, sonbahar aylarında İstanbul'da yağışlar mevsim normallerinin yüzde 180 ila yüzde 200 üzerine çıktı. Eylül ayında metrekareye 122 kilogram, ekim ayında ise 185 kilogram yağış düştüğünü belirten Cebeci, kış aylarına ilişkin beklentileri de paylaştı.

Cebeci, kış sezonunda yağışların normaller civarında ve yer yer üzerinde seyretmesinin beklendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kış sezonu boyunca da şiddetli El-Nino koşullarının etkisiyle yağışların normaller civarı ve yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcaklıkların aralık ayının son haftasından itibaren kış değerlerine gerileyeceği, kar yağışı için en kuvvetli ihtimalin ise ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süreçte gerçekleşeceği öngörülüyor. Mart ayının ise daha ılıman ve yağışlı geçeceği tahmin edilirken, kış boyunca 1 ila 3 günlük ani kutup soğuklarının kar örtüsü oluşturabileceği vurgulandı."

İBB KIŞ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kışla mücadele çalışmaları kapsamında İBB'nin, 4 bin 781 kilometrelik yol ağında 12 bin 838 personel ve 3 bin 323 araçla görev yapacağı bildirildi. Kent genelindeki 637 farklı noktada ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre hazır bulunacağı belirtildi.