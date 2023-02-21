Tarih onlar için ne yazdıysa…
Sayın Erdoğan;
Sizi:
Adnan Menderes…
Süleyman Demirel…
Ve…
Ahmet Davutoğlu’dan sonra…
Ülkenin en yüksek oy oranıyla seçilen 4. Başbakanı yapan haslet:
Kitlelerin size olan:
Sevgisi…
Saygısı…
Ve…
Güveniydi…
★
Siz o siyasi başarıları kazanırken:
Fiili şiddet…
Ve…
Her türlü devlet baskısını:
Reddediyordunuz…
★
Kitlelerin:
Sevgisini…
Saygısını…
Ve…
Güvenini kazanabilmek için…
Onlarla:
★
İletişim kurabilmek…
Şefkatli davranmak…
İtiraz ve isyanlarını:
Anlayabilmek gerektiğini:
Öğrenmiştiniz…
★
Siyasi başarılar kazandığınız dönemde:
Devlet, halkın devletiydi…
Çünkü:
“Millet Devlet’in değil Devlet milletin hizmetkârıdır” diyordunuz…
Ve…
Söylediklerinizi de:
Yapıyordunuz…
★
Son 6 yıldır ise:
Milleti, Devlet’in hizmetkârından öte:
Kölesi yaptınız…
★
Seçkinci, kökten lâikçi milliyetçilerin iktidarını yendiniz…
Ama…
O baskıcı sistemin çok daha kötüsü olan:
Halk dalkavuğu, kökten dinci ve tutucu (Muhafazakâr değil) siyasal İslâm’ı iktidar yaptınız…
★
Seçkinci, kökten lâikçi milliyetçilerin iktidarında demokrasi:
Az sakatlıydı…
Yargı ve emniyet kısmen iktidara bağımlıydı…
Ordu ise…
İktidarın da…
Yargının da…
Üzerindeydi…
★
Halk dalkavuğu, kökten dinci ve tutucu siyasal İslâm’ın iktidarındaysa:
Demokrasi rafa kalktı…
Yargı neredeyse bütünüyle:
Tek kişinin emrine girdi…
★
Sayın Erdoğan…
Kendi kaygılarınızdan…
Kendi korkularınızdan…
Kendi endişelerinizden ördüğünüz kabuğunuzu kırın…
Ve…
Dışarı çıkın…
★
Tarih…
Emniyetini korkularına saklayan tüm:
Kralların…
Şahların…
Padişahların…
Sultanların…
Ve:
Devlet başkanlarının:
Sonlarının çok ötü geldiğini yazıyor…
★
Tarih onlar için ne yazdıysa…
Bu tavrınızla…
Sizin için de:
Aynısını yazacaktır…
İlâhî bir intikam
Babil’in lânetli hükümdarı Nebukadnezar:
Yaptırdığı:
Tapınaklar…
Yollar…
Ve…
Sulama kanallarıyla halkının sevgisini kazanmış…
Babil’in ünlü Asma Bahçelerini inşa ettirinceyse…
Düşmanlarının da kışkırtmalarıyla:
Halkın kendisinden nefret etmesinin önüne geçememişti…
★
Bir gece…
Nebukadnezar ve saraydakiler…
Babilli askerlerin Kudüs’ten yağmalayıp getirdikleri…
Yahudilerin kutsal kaplarından şarap içiyorlardı…
Şölen devam ederken bir el belirdi…
Ve…
Duvara ateşle şunları yazdı:
“Mene, tekel, ufarsin…”.
★
Bu kelimelerin manâsını hiç kimse anlayamadı…
Bunun üzerine…
Kendisine karşı geldiği…
Zulümden vazgeçmesini tavsiye ettiği için hapse attırdığı Yahudi peygamberi Danyal’ı getirtti hapishaneden…
Danyal Peygamber bu kelimeleri şöyle yorumladı:
“Bu ateşten yazılar, müthiş bir şeyin meydana geleceğini haber veriyor…
Bunların anlamı şudur ki:
Artık devlet yaşama gücünü yitirmiştir…
Kaçınılması imkânsız bir musibetle yıkılmaya mahkûmdur…”.
★
Ve…
Bu olaydan bir süre sonra Babil şehri…
Pers Hükümdarı Kyrus’un orduları tarafından:
İşgal edildi…
★
Nebukadnezar, Kyrus’un askerleri tarafından değil…
İsyan eden kendi adamları tarafından… Ve…
Şehrin işgal edildiği günün sabahı öldürüldü…
★
İlk yıllarında Nebukadnezar’ı taparcasına seven halk…
Pers hükümdarı Kyrus’u…
Ayaklarının altına yeşil ağaç dalları sererek karşıladı…
★
Danyal Peygamber şehrin Perslerin eline geçmesini şöyle tanımladı:
“İlâhî bir intikamın ifadesi…”.
Günün sözü
1984’te Nobel Barış Ödülü alan Desmond Tutu…
Güney Afrikalı bir:
Din adamıdır…
★
Eşitlik...
Temel hak ve özgürlükler…
Hukukun üstünlüğü…
Barış gibi değerleri savundu…
★
Tutu’ya göre bu değerler:
Bir toplumu sağlıklı yönetebilmenin:
Temel taşlarıydı…
★
1. Ümit Kardaş; Desmond Tutu’nun çok değerli sözlerinden birini paylaştı dün:
“Eğer ben senin insanlığını zayıflatırsam, kendi kendimi insanlıktan çıkartırım…”.
Mahkûmuz
Canlarım…
Kitleleri “insan yığını” olmaktan çıkarıp…
“Kamuoyu” haline getirmemiz için önceliği:
Dine değil…
Bilime veren iktidarlar gerekli…
Bunu başarmalıyız…
★
Peki…
Başarabilecek miyiz?..
Hiç endişeniz olmasın…
Başaracağız…
Çünkü…
Başarmaya:
Mahkûmuz…
Acı gerçek
Tüm ülkeler için geçerli bir kural:
Az gelişmiş…
Ya da…
Gelişmemekte ısrar eden ülkeler…
Kaynak kıtlığından değil:
Hırsız politikacı bolluğundan dolayı:
Fakirdir…
Patinajın sebebi
Az gelişmiş…
Ya da…
Gelişmemekte ısrar eden ülkelerde…
Demokratik, laik, sosyal, hukuk Devleti’ne en çok ihtiyacı olan:
Cahil…
Eğitimsiz…
Ve…
Yoksul kitleler…
Demokratik, laik, sosyal, hukuk Devleti’ni koruyanların değil…
Yıkanların yanında yer aldığı içindir ki:
Bu ülkeler:
Az gelişmiş…
Ya da:
Gelişmekte olan ülke patikasında:
Patinaj çekiyor…
Kastı neydi?
Sadece birinin zulmünden…
Tüm insanlığı koruman gerekirken:
Ahmet Hakan…
Nedim Şener…
Ve…
Abdülkadir Selvi’yi…
Aynı gazetede buluşturan Allah’ım…
Bunu neden yaptın?..
Kastın neydi?..
Kimlereydi?..
Sınav sorusu
Prof. Doğu Ergil sordu:
“Neden insanlar düşünmekten çok itham etmeyi…
Yumuşak olmaktan çok sertliği…
Kibar olmaktan çok kabalığı tercih ediyor?..”
Ve…
Kendi sorusuna cevap verdi:
“Oysa, öfkenin ve nefretin sahibi olmaz:
Kölesi olur…”.
★
Sınav sorusu:
Öfkesinin ve nefretinin sahibi olduğunu zanneden…
Ama…
Öfkesinin ve nefretinin kölesi olduğunu fark edemeyen…
Ünlü bir politikacı ismi:
Söyleyin…
Dünün tweeti
Sadık Usta
@Sadik0707
Kant, ahlak felsefesinin temelini tek bir cümleyle ifade eder:
“Öyle bir tavır sergile ki, o evrensel bir yasa haline gelsin.”
Onlarca insan, enkazda çocuk sesini duymuyor musunuz dedikleri halde AFAD, “Vali başka bir enkaza çağırıyor” diyerek alanı terk ediyor.
Hani ahlak nerede?