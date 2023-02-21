Sayın Erdoğan;

Sizi:

Adnan Menderes…

Süleyman Demirel…

Ve…

Ahmet Davutoğlu’dan sonra…

Ülkenin en yüksek oy oranıyla seçilen 4. Başbakanı yapan haslet:

Kitlelerin size olan:

Sevgisi…

Saygısı…

Ve…

Güveniydi…

★

Siz o siyasi başarıları kazanırken:

Fiili şiddet…

Ve…

Her türlü devlet baskısını:

Reddediyordunuz…

★

Kitlelerin:

Sevgisini…

Saygısını…

Ve…

Güvenini kazanabilmek için…

Onlarla:

★

İletişim kurabilmek…

Şefkatli davranmak…

İtiraz ve isyanlarını:

Anlayabilmek gerektiğini:

Öğrenmiştiniz…

★

Siyasi başarılar kazandığınız dönemde:

Devlet, halkın devletiydi…

Çünkü:

“Millet Devlet’in değil Devlet milletin hizmetkârıdır” diyordunuz…

Ve…

Söylediklerinizi de:

Yapıyordunuz…

★

Son 6 yıldır ise:

Milleti, Devlet’in hizmetkârından öte:

Kölesi yaptınız…

★

Seçkinci, kökten lâikçi milliyetçilerin iktidarını yendiniz…

Ama…

O baskıcı sistemin çok daha kötüsü olan:

Halk dalkavuğu, kökten dinci ve tutucu (Muhafazakâr değil) siyasal İslâm’ı iktidar yaptınız…

★

Seçkinci, kökten lâikçi milliyetçilerin iktidarında demokrasi:

Az sakatlıydı…

Yargı ve emniyet kısmen iktidara bağımlıydı…

Ordu ise…

İktidarın da…

Yargının da…

Üzerindeydi…

★

Halk dalkavuğu, kökten dinci ve tutucu siyasal İslâm’ın iktidarındaysa:

Demokrasi rafa kalktı…

Yargı neredeyse bütünüyle:

Tek kişinin emrine girdi…

★

Sayın Erdoğan…

Kendi kaygılarınızdan…

Kendi korkularınızdan…

Kendi endişelerinizden ördüğünüz kabuğunuzu kırın…

Ve…

Dışarı çıkın…

★

Tarih…

Emniyetini korkularına saklayan tüm:

Kralların…

Şahların…

Padişahların…

Sultanların…

Ve:

Devlet başkanlarının:

Sonlarının çok ötü geldiğini yazıyor…

★

Tarih onlar için ne yazdıysa…

Bu tavrınızla…

Sizin için de:

Aynısını yazacaktır…

İlâhî bir intikam

Babil’in lânetli hükümdarı Nebukadnezar:

Yaptırdığı:

Tapınaklar…

Yollar…

Ve…

Sulama kanallarıyla halkının sevgisini kazanmış…

Babil’in ünlü Asma Bahçelerini inşa ettirinceyse…

Düşmanlarının da kışkırtmalarıyla:

Halkın kendisinden nefret etmesinin önüne geçememişti…

★

Bir gece…

Nebukadnezar ve saraydakiler…

Babilli askerlerin Kudüs’ten yağmalayıp getirdikleri…

Yahudilerin kutsal kaplarından şarap içiyorlardı…

Şölen devam ederken bir el belirdi…

Ve…

Duvara ateşle şunları yazdı:

“Mene, tekel, ufarsin…”.

★

Bu kelimelerin manâsını hiç kimse anlayamadı…

Bunun üzerine…

Kendisine karşı geldiği…

Zulümden vazgeçmesini tavsiye ettiği için hapse attırdığı Yahudi peygamberi Danyal’ı getirtti hapishaneden…

Danyal Peygamber bu kelimeleri şöyle yorumladı:

“Bu ateşten yazılar, müthiş bir şeyin meydana geleceğini haber veriyor…

Bunların anlamı şudur ki:

Artık devlet yaşama gücünü yitirmiştir…

Kaçınılması imkânsız bir musibetle yıkılmaya mahkûmdur…”.

★

Ve…

Bu olaydan bir süre sonra Babil şehri…

Pers Hükümdarı Kyrus’un orduları tarafından:

İşgal edildi…

★

Nebukadnezar, Kyrus’un askerleri tarafından değil…

İsyan eden kendi adamları tarafından… Ve…

Şehrin işgal edildiği günün sabahı öldürüldü…

★

İlk yıllarında Nebukadnezar’ı taparcasına seven halk…

Pers hükümdarı Kyrus’u…

Ayaklarının altına yeşil ağaç dalları sererek karşıladı…

★

Danyal Peygamber şehrin Perslerin eline geçmesini şöyle tanımladı:

“İlâhî bir intikamın ifadesi…”.

Günün sözü

1984’te Nobel Barış Ödülü alan Desmond Tutu…

Güney Afrikalı bir:

Din adamıdır…

★

Eşitlik...

Temel hak ve özgürlükler…

Hukukun üstünlüğü…

Barış gibi değerleri savundu…

★

Tutu’ya göre bu değerler:

Bir toplumu sağlıklı yönetebilmenin:

Temel taşlarıydı…

★

1. Ümit Kardaş; Desmond Tutu’nun çok değerli sözlerinden birini paylaştı dün:

“Eğer ben senin insanlığını zayıflatırsam, kendi kendimi insanlıktan çıkartırım…”.

Mahkûmuz

Canlarım…

Kitleleri “insan yığını” olmaktan çıkarıp…

“Kamuoyu” haline getirmemiz için önceliği:

Dine değil…

Bilime veren iktidarlar gerekli…

Bunu başarmalıyız…

★

Peki…

Başarabilecek miyiz?..

Hiç endişeniz olmasın…

Başaracağız…

Çünkü…

Başarmaya:

Mahkûmuz…

Acı gerçek

Tüm ülkeler için geçerli bir kural:

Az gelişmiş…

Ya da…

Gelişmemekte ısrar eden ülkeler…

Kaynak kıtlığından değil:

Hırsız politikacı bolluğundan dolayı:

Fakirdir…

Patinajın sebebi

Az gelişmiş…

Ya da…

Gelişmemekte ısrar eden ülkelerde…

Demokratik, laik, sosyal, hukuk Devleti’ne en çok ihtiyacı olan:

Cahil…

Eğitimsiz…

Ve…

Yoksul kitleler…

Demokratik, laik, sosyal, hukuk Devleti’ni koruyanların değil…

Yıkanların yanında yer aldığı içindir ki:

Bu ülkeler:

Az gelişmiş…

Ya da:

Gelişmekte olan ülke patikasında:

Patinaj çekiyor…

Kastı neydi?

Sadece birinin zulmünden…

Tüm insanlığı koruman gerekirken:

Ahmet Hakan…

Nedim Şener…

Ve…

Abdülkadir Selvi’yi…

Aynı gazetede buluşturan Allah’ım…

Bunu neden yaptın?..

Kastın neydi?..

Kimlereydi?..

Sınav sorusu

Prof. Doğu Ergil sordu:

“Neden insanlar düşünmekten çok itham etmeyi…

Yumuşak olmaktan çok sertliği…

Kibar olmaktan çok kabalığı tercih ediyor?..”

Ve…

Kendi sorusuna cevap verdi:

“Oysa, öfkenin ve nefretin sahibi olmaz:

Kölesi olur…”.

★

Sınav sorusu:

Öfkesinin ve nefretinin sahibi olduğunu zanneden…

Ama…

Öfkesinin ve nefretinin kölesi olduğunu fark edemeyen…

Ünlü bir politikacı ismi:

Söyleyin…

Dünün tweeti

Sadık Usta

@Sadik0707

Kant, ahlak felsefesinin temelini tek bir cümleyle ifade eder:

“Öyle bir tavır sergile ki, o evrensel bir yasa haline gelsin.”

Onlarca insan, enkazda çocuk sesini duymuyor musunuz dedikleri halde AFAD, “Vali başka bir enkaza çağırıyor” diyerek alanı terk ediyor.

Hani ahlak nerede?