Taraftarlar, oyuncular… Amatör lig maçında saha, ringe döndü

Beykoz 1908 ile Ayazağa arasında oynanan süper amatör lig 5. grup maçının ardından saha karıştı. İki takım oyuncuları arasında başlayan kavgaya tribündeki taraflar da dahil oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Beykoz 1908 ile Ayazağaspor dün saat 14.00de oynanan Süper Amatör Lig 5. Grup 16. Haftası maçında karşı karşıya geldi. Maç, Beykoz 1908’in 2-1lik galibiyeti ile sona erdi. Maç sonunda Beykozlular galibiyet sevincini yaşarken, iki takımın oyuncuları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgaya, tribünde takımlarına destek olan Beykozlu taraftarlar da sahaya inerek dahil oldu. Sahada görevli polislerin müdahalesiyle kavga son bulurken, çok sayıda oyuncu yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ayazağaspor Kulübü oyuncuları, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla yaşananlara tepki gösterdi. Futbolcular, Böyle futbol yere batsın, kulüp ayırmaksızın caydırıcı ceza gelmedikçe, altı da üstü de düzelmez bu liglerin” diye isyan etti.

Geçen hafta da Bayrampaşada, Gaziosmanpaşaspor- Beykoz 1908 Spor arasında oynanan maçta, Gaziosmanpaşalı taraftarlar sahaya girip futbolculara saldırmış ve hakem maçı tatil etmişti. (DHA)