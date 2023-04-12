Tapuda ‘dublörlü’ dolandırıcılık girişimine 2 tutuklama

Antalya’da dublör kullanarak yaklaşık 50 milyon lira değerinde gayrimenkul dolandırıcılığı yapmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, O.A’nın yaklaşık 50 milyon lira değerindeki gayrimenkullerinin devredilmesi için dublör kullanılarak noterden vekalet çıkartılıp tapu müdürlüklerine başvurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklandı, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)